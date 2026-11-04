(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Promuovere una filiera del compost di qualità e incentivarne l'utilizzo in agricoltura, con garanzie sulla sicurezza dei materiali, sulla tracciabilità e sulla loro idoneità agronomica. È questo l'obiettivo dell'accordo di programma presentato oggi a Ecomondo dal Consorzio Italiano Compostatori (Cic) e sottoscritto anche da Cia-Agricoltori Italiani, insieme al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e alle altre organizzazioni professionali agricole.

"Per Cia - informa una nota - l'intesa rappresenta un'opportunità di confronto e collaborazione sui temi dell'economia circolare, della tutela della fertilità dei suoli e della gestione sostenibile delle risorse. Un percorso nel quale le aziende agricole devono avere un ruolo centrale, affinché le soluzioni proposte rispondano alle effettive esigenze produttive e alle caratteristiche dei terreni".

"Le imprese agricole - sottolinea il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini -.

svolgono un ruolo fondamentale nella cura del territorio e nella salvaguardia della qualità dei suoli. È essenziale che gli agricoltori possano contare su adeguate garanzie circa la qualità e la sicurezza del compost, con caratteristiche agronomiche idonee alle diverse colture e alle specificità dei terreni. Solo attraverso queste condizioni è possibile promuovere soluzioni realmente utili e sostenibili per le aziende agricole". (ANSA).

