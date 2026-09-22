(ANSA) - ROMA, 22 SET - Un roadshow in dieci tappe da Nord a Sud Italia per costruire il "Manifesto delle Aree Interne". È questo l'obiettivo di "Territori che rigenerano", il nuovo progetto di Cia-Agricoltori Italiani, finanziato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. L'iniziativa itinerante - Informa una nota - vuole portare il confronto direttamente nelle aree interne per raccogliere esperienze e buone pratiche, coinvolgendo istituzioni ed enti locali, aziende agricole, mondo della ricerca e stakeholder, e trasformare le istanze dal basso in proposte concrete per il riscatto dei territori rurali italiani. L'organizzazione agricola segnala che le aree interne rappresentano circa il 60% della superficie nazionale, comprendono quasi la metà dei Comuni e ospitano 13 milioni di abitanti. Nell''area di studio si concentra il 56% della superficie agricola totale e il 73% del patrimonio forestale.

Il roadshow partirà il 30 settembre dal Veneto, con la prima tappa a Longarone (Belluno) e proseguirà l'8 ottobre in Liguria, a Pieve di Teco (Imperia). Il 13 ottobre sarà la volta dell'incontro interregionale Marche e Umbria, a Fabriano (Ancona), seguito il 15 ottobre dalla tappa in Toscana a Camporgiano (Lucca). Il 20 ottobre l'iniziativa farà tappa in Abruzzo e Molise, con l'appuntamento interregionale a Vasto (Chieti), mentre il 21 ottobre giungerà in Campania, a Vallo della Lucania (Salerno). Il 23 ottobre arriverà invece in Emilia-Romagna, a Pavullo nel Frignano (Modena), per poi proseguire il 29 ottobre con l'incontro interregionale Basilicata e Calabria a Rotonda (Potenza). Il 3 novembre sarà la volta della Sicilia, a Nicosia (Enna), e il 17 novembre del Piemonte, a Varallo Sesia (Vercelli). A chiudere il percorso sarà l'evento finale di Roma, il 30 novembre con la presentazione ufficiale del "Manifesto", che raccoglierà le istanze emerse dai territori. (ANSA).

