"Servono correttivi urgenti da parte della commissione Ue sull'attuazione del nuovo Regolamento imballaggi. Vanno garantire regole applicative equilibrate, capaci di coniugare sostenibilità ambientale e specificità produttive per scongiurare pesanti ricadute operative ed economiche, in particolare sui comparti ortofrutticolo e florovivaistico, e soprattutto a danno delle piccole imprese".

Lo afferma la Cia-Agricoltori Italiani in una nota, ribadendo quelle che sono le priorità per difendere il comparto ortofrutticolo e florovivaistico.

Per il settore ortofrutticolo, Cia chiede "particolare attenzione alle restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso destinati ai prodotti freschi, affinché le nuove disposizioni tengano conto delle esigenze di conservazione, trasporto e commercializzazione", sollecitando un'applicazione uniforme delle regole a livello europeo, evitando iniziative nazionali disomogenee che rischiano di generare distorsioni della concorrenza e frammentazione del mercato unico tra gli Stati membri".

Sul fronte del florovivaismo, invece, Cia resta ferma sull'esclusione del vaso da coltura dalla classificazione di semplice imballaggio e chiede "che venga riconosciuto per ciò che è: un mezzo tecnico di produzione fuori suolo, indispensabile al ciclo vitale delle piante, la cui equiparazione agli imballaggi comporterebbe costi e oneri burocratici sproporzionati".

