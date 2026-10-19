(ANSA) - PARMA, 19 OTT - A sette mesi dall'apertura, Cibus 2027 è sold out. Il 92% della superficie espositiva disponibile è già stato assegnato e tutti i grandi espositori hanno confermato il ritorno a Parma dal 4 al 6 maggio 2027. Sono attesi 3.000 brand e 3.500 buyer provenienti da 80 Paesi, con un focus speciale dedicato alla Corea del Sud. Fiere di Parma ha presentato ieri a Parigi le novità della prossima edizione di Cibus, durante "The Italian Aperitivo", il format itinerante che si è svolto nella sede dell'Automobile Club de France.

L'iniziativa, promossa in collaborazione con Anuga colonia (Koelnmesse) e il Consorzio Parmigiano Reggiano Dop, ha riunito 300 ospiti, metà dei quali top buyer internazionali.

La manifestazione parte da un'identità precisa, quella di casa del Made in Italy agroalimentare: sono attese 18 regioni e oltre 50 realtà tra Consorzi Dop, Igp e Stg.

"L'Italia sta rafforzando la propria centralità nel food business internazionale perché può contare su una combinazione difficile da replicare: una filiera agroalimentare forte, territori produttivi riconoscibili e due piattaforme come Cibus e Tuttofood capaci di trasformare questa base industriale in relazioni di mercato e attrazione internazionale. La competizione non si gioca più soltanto tra singole manifestazioni, ma tra sistemi fieristici che sempre di più diventano infrastrutture di mercato", afferma Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. (ANSA).

