(ANSA) - PESCARA, 28 SET - Ciclovie della Transumanza, I Percorsi di Ermes e Rete Ciclabile dei Trabocchi: sono i tre progetti presentati, in una mappa congiunta che comprende 56 percorsi per oltre 1500 chilometri, in occasione della sesta edizione di 'Art, Bike & Run + Wine' a Francavilla al Mare.

"Questa non è una semplice mappa, ma il punto di partenza di un progetto ambizioso: mettere in rete alcune delle più importanti ciclovie abruzzesi, valorizzando la tradizione storico-economica più profondamente radicata nel territorio, la pastorizia transumante - spiega Roberto Di Vincenzo, presidente Carsa, partner privato del progetto Ciclovie della Transumanza -. C'è una rete di percorsi da fare in bici, in Abruzzo, che dal mare e passando per le colline, arriva ad abbracciare le montagne".

I tre progetti sono tutti mappati e con tracce verificate e scaricabili, nella maggior parte anche con segnaletica fissa lungo il tragitto.

I Percorsi di Ermes sono 29 itinerari ciclabili adatti a tutti, disegnati sui territori di 26 comuni tra Abruzzo, Marche e Lazio. I percorsi sono stati realizzati su tracciati già esistenti (strade a bassa intensità di traffico, sterrati facili, strade interpoderali, ciclabili già presenti).

L'obiettivo è creare un'offerta di vacanza completa e variegata fatta di bellezze storico-artistiche e naturalistiche, di curiosità e prelibatezze enogastronomiche che ogni Comune è in grado di offrire. È un progetto di riqualificazione territoriale finanziato dal Pnrr che rende accessibile la bellezza nascosta dei borghi.

Le Ciclovie della Transumanza comprendono 12 percorsi attraverso i comuni di Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Cugnoli (capofila), Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre de' Passeri.

La Rete Ciclabile dei Trabocchi - attualmente con oltre 300 km di itinerari e 15 percorsi - nasce da un progetto realizzato dal Gal Costa dei Trabocchi e finanziato dalla Regione Abruzzo; si snoda tra strade secondarie a basso traffico, percorsi interpoderali, tratti asfaltati e sterrati, sentieri fluviali e collinari, attraverso vigneti, riserve naturali e città d'arte.

Grazie a un sistema di anelli, è possibile pedalare tra la Via Verde della Costa dei Trabocchi e l'entroterra, con il supporto di 9 stazioni ferroviarie per l'intermodalità bici più treno.

(ANSA).

