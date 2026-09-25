- La Cina celebra il 25 settembre la festa di metà autunno, più nota come festa della Luna. Si tratta della ricorrenza più importante dopo quella del Capodanno e a tavola vede le famiglie riunirsi portando in dono il vino di Osmanto, un distillato da sorseggiare gustando i dolci della Luna.

Per la comunità cinese residente nella Capitale e per i cultori delle tradizioni del Paese del Dragone da stasera a domenica è possibile degustare questa specialità orientale presso "Multi", festival sulle "cotture e culture che ci uniscono" in corso presso i giardini di Piazza Vittorio oltre che in diversi ristoranti. "Da noi - spiega Giacomo Rech, titolare di Green T. - è una pianta apprezzata come pianta ornamentale. In Cina, da oltre 2000 anni, i fiori di Osmanto profumano tè, dolci, liquori e piatti della cucina imperiale".



"Conosciuto in Occidente con il nome di Olivo del Tè, - continua l'imprenditore che è anche giornalista - l'Osmanto fiorisce proprio a metà settembre, quando si festeggia la Luna e anche le megalopoli cinesi si riempiono di un profumo che non assomiglia a nient'altro. Simbolo di amore ed euforizzante naturale, i suoi piccoli fiori giallognoli, profumati di pesca, albicocca e miele, aromatizzano anche il baijiu - il distillato cinese a base di sorgo, base per il tradizionale vino di Osmanto

. Il distillato che ne risulta è profumato, dolce e leggero, con una gradazione alcolica inferiore al 20%. E il vino di Osmanto è considerato anche un elisir terapeutico nella medicina tradizionale cinese". (ANSA).

