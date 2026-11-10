(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Si tiene a Vittorio Veneto, nel territorio di Conegliano Valdobbiadene e in provincia di Treviso, la Convention nazionale d'Autunno dell'Associazione nazionale Città del Vino. L'evento, in programma dal 12 al 15 novembre, riunirà amministratori locali, rappresentanti delle Città del Vino italiane, studiosi ed esperti del settore vitivinicolo. La convention si svolgerà nell'ambito di Conegliano Valdobbiadene Città Italiana del Vino 2026-2027, progetto che vede 14 Comuni della provincia di Treviso impegnati in un percorso condiviso di promozione e valorizzazione del proprio patrimonio vitivinicolo, paesaggistico e culturale. "Un riconoscimento - segnala una nota - che, per la prima volta, viene condiviso con un altro territorio vitivinicolo italiano: il Vulture, in Basilicata. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo della convention la presentazione dell'Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino, in calendario sabato 14 novembre. L'Osservatorio è realizzato da Nomisma e Associazione Nazionale Città del Vino. "Siamo orgogliosi e felici - dichiara Angelo Radica, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino - di tenere gli eventi della nostra Convention nel territorio dei comuni di Conegliano Valdobbiadene Città italiana del vino, in particolare a Vittorio Veneto". "Oltre - aggiunge Radica - a ospitare importanti appuntamenti istituzionali della nostra associazione, tra cui l'assemblea nazionale dei soci, il territorio avrà l'opportunità di promuovere e mostrare la propria bellezza e capacità di organizzazione al pubblico, agli amministratori dei territori del vino e ai partner, nello spirito che ha reso quella della città italiana del vino un'iniziativa tanto ambita e apprezzata, che Conegliano Valdobbiadene detiene per un biennio assieme al Vulture, in Basilicata, in un'inedita impostazione di alleanza e scambio".

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