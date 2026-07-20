- Il caldo torrido che da giorni attanaglia la Capitale ha il suo peso anche in alta cucina, con la freschezza che si impone come linea guida per la scelta di un piatto del menu. Nel centro storico il Ristorante Alain Ducasse Roma ha recentemente presentato il menu estivo che si apre con la Ricciola scottata con pomodoro verde e nasturzio e che viene proposto nel giardino interno del cinquecentesco Palazzo Capponi, ma le temperature estreme di questi giorni hanno spinto l'Executive Chef Iacopo Iualè verso una proposta light a prova di benessere, selezionando il piatto "Verdure dorate, condimento di foglie e jus vegetale al geranio".



"Con il caldo estivo - spiega lo chef Iualè - sentiamo naturalmente il desiderio di una cucina più leggera e rinfrescante. 'Verdure dorate, condimento di foglie e jus vegetale al geranio' nasce da un grande classico della cucina di Alain Ducasse, 'Légumes des Jardins de Provence', che ha rivoluzionato il modo di interpretare le verdure in alta cucina, mettendole al centro del racconto gastronomico. Nell'insegna romana lo abbiamo reinterpretato seguendo il ritmo delle stagioni e valorizzando una selezione di ortaggi provenienti da produttori locali e a filiera corta. Carote, finocchi, ravanelli, zucchine gialle e verdi, rape rosse, radici di prezzemolo, fagiolini e cipollotti vengono lavorati singolarmente, perché ogni verdura ha tempi di cottura diversi.



Le cuociamo separatamente e molto rapidamente, così da preservarne la croccantezza, la consistenza, il colore e le caratteristiche nutrizionali. Successivamente vengono unite a un jus vegetale preparato con estratto di carota, aceto e olio al geranio, che dona al piatto una nota floreale e una piacevole freschezza. A completare il tutto, utilizziamo anche le foglie delle verdure, pestate al mortaio fino a ottenere un condimento che crea continuità tra la salsa e gli ortaggi, evitando qualsiasi spreco della materia prima. L'ultimo tocco è il caviale di limone, che con la sua naturale acidità regala una sensazione ancora più vivace e rinfrescante. È un piatto colorato, essenziale e profondamente estivo, che racconta come la cucina possa seguire la natura e offrire equilibrio e leggerezza anche nei periodi più caldi". (ANSA).

