(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "L'olio extravergine italiano non è una commodity sulla quale competere esclusivamente attraverso il prezzo, ma un patrimonio di qualità, competenze, biodiversità e tradizioni produttive che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy". E' questa la posizione condivisa da Cna AgroAlimentare, Associazione Frantoiani di Puglia, Associazione dei Mastri Oleari e Consorzio Frantoi Artigiani e Piccole Imprese dopo il primo confronto con la Grande Distribuzione Organizzata, svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"L'obiettivo prioritario - sottolineano le quattro organizzazioni - è restituire valore all'olio italiano e alle imprese della filiera". "L'incontro - aggiungono - con la Grande Distribuzione rappresenta un primo passo importante. Ora occorre proseguire il confronto con spirito costruttivo, senza contrapposizioni né accelerazioni, per individuare soluzioni concrete e condivise". Le associazioni sulla base del concetto che la Grande Distribuzione svolge un ruolo decisivo nell'orientare le scelte dei consumatori, hanno proposto di rafforzare la presenza e la riconoscibilità dell'olio italiano sugli scaffali, sperimentare le "Isole della Biodiversità Olivicola Italiana", dedicate a cultivar e territori, e valorizzare sulle confezioni la figura professionale del Mastro Oleario. (ANSA).

