(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il cambiamento climatico non produce effetti soltanto su ambiente e salute ma incide sempre più direttamente anche sul tessuto produttivo del Paese, impattando sulla sopravvivenza delle imprese.

Lo conferma uno studio del Cnr-Itiam, pubblicato sulla rivista Business Strategy and the Environment, su oltre oltre 100mila dati relativi ad aziende di cinque settori produttivi nel periodo 2009-2022, incrociati con dati meteorologici. Ogni giornata estiva con temperature tra 29 e 32 gradi è associata a un aumento di circa 0,014% del tasso di uscita delle imprese dal mercato, rispetto a una giornata tra 23 e 26 gradi. Oltre i 32 gradi, l'incremento sale a circa lo 0,016% per giornata. Il ricercatore Francesco De Simone precisa che il concetto di 'uscita' non coincide necessariamente con il fallimento, ma per il territorio l'effetto è comunque quello di una perdita di capacità produttiva, occupazione, competenze e relazioni economiche.

I modelli mettono a confronto province, settori e anni diversi tenendo conto delle caratteristiche strutturali dei territori, confermando una relazione statisticamente significativa. Tra i meccanismi individuati figurano la riduzione della produttività, l'aumento dei costi energetici e organizzativi, le interruzioni dell'attività, la minore affluenza dei clienti e gli effetti sulla salute dei dipendenti.

Non tutte le imprese reagiscono allo stesso modo: le più vulnerabili sono le microimprese e le ditte individuali che dispongono di minori risorse per misure di adattamento. Gli effetti risultano più marcati nelle aree più calde del Paese, mentre tra i settori le maggiori criticità emergono nel manifatturiero, nel commercio e nei servizi. L'agricoltura, al contrario, appare più resiliente grazie a specifiche misure di sostegno. Nel periodo osservato, i giorni estivi con temperature superiori ai 29 gradi in Italia sono passati da una media di 42 nel primo decennio a circa 60 nel 2022, a conferma di una pressione climatica sempre più continua sul sistema produttivo nazionale. (ANSA).

