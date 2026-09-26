(ANSA) - POTENZA, 26 SET - Oltre 60 persone impiegate, con 240 posti di lavoro creati nella regione; un'attività che genera sul territorio un valore di 5,5 milioni di euro, di cui 3,3 destinati alle famiglie, 1,9 milioni ai fornitori locali e la quota restante allo Stato. Sono solo alcuni dei numeri resi noti oggi, a Rionero in Vulture, durante le celebrazioni per i 130 anni di 'Fonti del Vulture', lo stabilimento che dal 1896 imbottiglia le acque minerali e che dal 2006, con i marchi Lilia e Sveva, fa parte del sistema Coca-Cola in Italia.

E proprio Coca-Cola HBC Italia dal 2015 al 2026 ha investito oltre 25 milioni di euro, di cui 5 solo nell'ultimo biennio, per l'ammodernamento, l'innovazione e la sostenibilità dello stabilimento di Fonti del Vulture - diventato un punto di riferimento dell'industria in Basilicata - confermando il proprio impegno per lo sviluppo del sito e delle sue competenze.

La fabbrica è radicata nel territorio del Vulture: negli anni sono stati piantati oltre 1.200 alberi, contribuendo alla creazione di 25.000 metri quadrati di nuove aree verdi, che oggi si estendono complessivamente per oltre 42.000 metri quadri nell'area dello stabilimento.

Alla festa hanno partecipato, in rappresentanza della Regione Basilicata, il vicepresidente della giunta, Pasquale Pepe, l'assessore regionale Cosimo Latronico, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, oltre al sindaco di Rionero, Mario Di Nitto, e al Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco D'Alema.

"I 130 anni della fabbrica raccontano una storia che cresce e si intreccia con quella del Vulture, costruita grazie alle persone, alla capacità di innovare e a un rapporto costante con la comunità locale. Celebrare questo anniversario significa riconoscere il contributo di generazioni di lavoratrici e lavoratori e, allo stesso tempo, guardare al futuro, continuando a investire nello stabilimento per generare crescita e valore qui in Basilicata", ha detto Miles Karemacher, General Manager di Coca-Cola HBC Italia.

"Centotrent'anni di attività raccontano un pezzo della storia industriale e sociale della Basilicata. Fonti del Vulture ha saputo crescere mantenendo un legame profondo con Rionero e con questo territorio, attraverso il lavoro di generazioni di lucani e una capacità costante di innovare e investire", ha scritto in un messaggio il presidente della giunta regionale, Vito Bardi.

(ANSA).

