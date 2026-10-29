(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Cresce la passione per brioche e cornetti vegani che segnano un + 7%, raggiungendo circa 20 milioni di consumazioni nel primo trimestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il dato arriva con la giornata del World Vegan Day del 1° novembre e con un 'analisi di TradeLab rilasciata dall'azienda alimentare Vandemoortele.

L'andamento del vegan, registrato dalla ricerca di mercato, è in controtendenza - sottolineano gli analisti - rispetto al food dolce nel suo complesso, in calo del 4,2%, e alla categoria brioche, cornetti, altri lievitati e sfoglie, che registra una flessione del 3,2%. "I risultati di mercato - spiegano gli esperti - raccontano "come la proposta vegana stia trovando uno spazio sempre più riconoscibile nel food service. "Una dinamica - aggiungono - che suggerisce nuove opportunità per la colazione fuori casa, dove la proposta vegana può distinguersi non soltanto per la formulazione vegetale, ma anche attraverso ricette, ingredienti e lavorazioni capaci di costruire un'identità propria". (ANSA).

