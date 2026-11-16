La dieta mediterranea entra nel mondo di Minecraft per insegnare ai ragazzi a mangiare sano, riconoscere il cibo di qualità e scoprire il valore dell'agricoltura italiana. In occasione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea, Coldiretti rilancia Farmcraft, il progetto nazionale di educazione alimentare promosso insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto di Maker Camp, che trasforma uno dei videogiochi più amati dai giovani in uno strumento educativo.

Le scuole italiane hanno tempo fino a venerdì 27 novembre, alle ore 12, per iscrivere gratuitamente le proprie classi al contest nazionale.

L'obiettivo, ha ricordato Coldiretti, è portare l'educazione alimentare nelle aule attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni, aiutando gli studenti a distinguere gli alimenti sani dai prodotti ultraformulati, leggere le etichette, conoscere la stagionalità e comprendere il percorso del cibo dalla terra alla tavola. Con Farmcraft gli studenti saranno chiamati a costruire su Minecraft Education mondi virtuali dedicati a tre temi: alimentazione consapevole, filiera del cibo e sport. Potranno progettare aziende agricole, mercati contadini, percorsi dedicati alla biodiversità e ambienti che raccontino l'importanza del mangiare bene e del movimento, sviluppando al tempo stesso creatività, competenze digitali e capacità di lavorare in squadra.

Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie.

