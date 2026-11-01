Quasi due italiani su tre portano fiori nei cimiteri in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, perpetuando una tradizione più forte di crisi e tensioni.

È quanto stima la Coldiretti in occasione della ricorrenza del 2 novembre che vede quest'anno il crisantemo ancora protagonista, con circa 10 milioni di esemplari acquistati tra fiori recisi e piante in vaso. Ma accanto al fiore simbolo della ricorrenza si affermano anche scelte alternative, con una crescente attenzione verso varietà come Lilium, gerbere e anthurium, oltre alle piante di ciclamino. Il crisantemo - sottolinea Coldiretti - continua a essere il dono più diffuso per la sua bellezza e la lunga durata, ma sono sempre più numerosi coloro che scelgono composizioni diverse, puntando su fiori dai colori e dalle forme differenti.

La produzione di crisantemi ha registrato quest'anno problemi a causa dei cambiamenti climatici ma nonostante ciò i prezzi all'origine pagati ai floricoltori si sono mantenuti sui livelli dello scorso anno (+0,6% nell'ultima settimana di ottobre rispetto allo stesso periodo del 2025), secondo l'analisi Coldiretti su dati Ismea.

La produzione di crisantemi in vaso si concentra soprattutto in Liguria, Toscana, Piemonte, Veneto, Lombardia e Friuli, mentre per quelli recisi i territori più vocati sono quelli del Centro-Sud, in particolare Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Lazio.

I crisantemi sono disponibili in diverse forme, dal pon pon al fiore grande, dall'anemone alla margherita fino allo spider, con uno o più fiori per stelo. Si trovano anche in ciotola, nella forma a «cuscino rotondo», e in una vasta gamma di colori: accanto ai tradizionali giallo e bianco si sono affermate tonalità che vanno dal viola scuro al prugna fino ai colori bruciati.

La produzione del crisantemo è una delle tecniche più complesse del florovivaismo italiano. Occorre infatti programmare con precisione la fioritura, dosando le ore di buio e di luce e ricorrendo alla copertura delle piante in funzione del momento in cui i fiori dovranno essere messi in commercio. Il valore della produzione che nel 2025 ha superato i 3,5 miliardi di euro: circa 1,9 miliardi riconducibili al vivaismo e 1,6 miliardi alla floricoltura. A livello nazionale il settore conta circa 19mila imprese, attive su una superficie complessiva di 30mila ettari.

