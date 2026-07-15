- L'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno presentando un conto sempre più pesante all'agricoltura, con il rischio di compromettere i raccolti estivi ed autunnali. È quanto emerge dalla 'mappa della sete' elaborata da Coldiretti, che fotografa una situazione di crescente emergenza soprattutto al Centro-Nord sottoposto a un forte stress idrico; in alcune aree il mais rischia l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per varie produzioni orticole fino al 20%.

A tutto questo si aggiungono l'aumento dei costi per irrigazione ed energia e una crescente pressione sulle risorse idriche. Un situazione che rischia di aggravarsi, a fronte della quale Coldiretti ribadisce la necessità di accelerare gli investimenti per una rete di invasi di accumulo, visto che a oggi l'Italia trattiene appena l'11% dell'acqua piovana.



In Piemonte è già Sos siccità, nonostante le abbondanti nevicate invernali. Per riso, mais, ortofrutta, nocciolo e pascoli le perdite sono stimate tra il 30 e il 40%. In Lombardia, in Lomellina la carenza d'acqua mette a rischio le risaie, mentre per il mais sono anticipate le trinciature nel Milanese, Cremonese e Mantovano. Vendemmia anticipata nei vigneti, mentre nelle stalle la produzione di latte è in calo fino al 20%. In Veneto sta accelerando la maturazione delle colture, con il mais in sofferenza; l'irrigazione di soccorso non sempre riesce a compensare gli effetti della siccità, facendo lievitare ulteriormente i costi. In Trentino per le alte temperature la produzione di latte è in calo. In Emilia-Romagna nelle aree servite dal Canale Emiliano Romagnolo l'acqua è ancora disponibile ma aumentano i costi irrigui ed energetici.



Criticità invece per il mais, con riduzioni nel Bolognese del 30% ma anche per sorgo e barbabietola e del 40% per la soia. In Liguria il caldo sta mettendo sotto pressione soprattutto oliveti, ortaggi e frutteti, con perdite fino al 30%. Anche la Valle d'Aosta registra precipitazioni inferiori del 25% rispetto alla media e una riduzione del 20-30% della produzione di foraggio tra i 500 e i 1.700 metri di quota, mentre in Friuli Venezia Giulia le temperature stanno mettendo in difficoltà numerose colture. (ANSA).

