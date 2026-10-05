(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Sono già migliaia gli agricoltori provenienti da tutte le province del Lazio, che questa mattina si sono riuniti in piazza Santi Apostoli, a Roma, davanti alla Prefettura, per la mobilitazione di Coldiretti Lazio a tutela del reddito delle imprese e del futuro dell'agricoltura regionale. Lo fa sapere la stessa organizzazione.

Al centro della manifestazione, la richiesta di misure di crisi per affrontare l'aumento dei costi di produzione, dal gasolio ai concimi, sostenere le filiere in difficoltà e intervenire sui danni causati dai cambiamenti climatici e dalla fauna selvatica, anche nelle aree parco. (ANSA).

