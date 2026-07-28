(ANSA) - CATANZARO, 28 LUG - È scattata con dieci giorni di anticipo la vendemmia in Calabria, sotto l'effetto del grande caldo che ha accelerato la maturazione dei grappoli mentre la siccità rappresenta un'incognita per le rese. "Mai come quest'anno - afferma Coldiretti Calabria in un nota - risulta difficile fare previsioni quantitative su una vendemmia che comunque si annuncia eccellente e che rappresenta una vera e propria sfida enologica per le aziende, anche in considerazione della concentrazione zuccherina che le temperature record e la siccità stanno per ora determinando nelle uve".

Operazioni al via a fine luglio per alcune varietà bianche tra cui Sauvignon Blanc, Chardonnay, Incrocio Manzoni e Traminer. Per le uve destinate alle principali produzioni a denominazione del territorio, invece, la maturazione è attesa più avanti, nel mese di settembre. Il calendario conferma una tendenza ormai evidente: negli ultimi anni l'avvio della raccolta si è progressivamente anticipato. Se in passato l'avvio delle operazioni era intorno ai primi dieci giorni di agosto oggi, già da alcune annate, si parte a fine luglio. Le prime indicazioni sulla qualità sono positive, con una maturazione regolare delle uve e minori criticità in campo sul fronte fitosanitario, rispetto ad altre annate. Sul fronte quantitativo, invece, diversi produttori registrano una riduzione delle quantità raccolte.

"Il quadro - spiega Coldiretti Calabria - conferma un avvio di vendemmia con segnali qualitativi incoraggianti, dentro un contesto produttivo sempre più condizionato dal clima, dall'anticipo delle maturazioni e dalla necessità per le imprese vitivinicole di adattare tempi, organizzazione e scelte agronomiche. Il cambiamento climatico è ormai diventato un fattore strutturale di cui i viticoltori sono costretti a tenere in considerazione nelle strategie aziendali".

Il vino è uno dei pilastri dell'economia calabrese con circa 9mila ettari di superficie vitata regionale totale, 19 Indicazioni geografiche totali suddivise in 9 Doc ,10 Igt e una Docg. (ANSA).

