(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Gli italiani consumano complessivamente circa 1,8 miliardi di chili di pesce all'anno.

A segnalarlo è un'elaborazione Coldiretti su dati Eumofa in occasione della Giornata mondiale della pesca che si celebra oggi 21 novembre. L'organizzazione agricola, nel diffondere il dato, ricorda che "il lavoro dei pescatori italiani è essenziale per l'economia, l'ambiente e la tutela della salute dei cittadini e va sostenuto per continuare ad assicurare pesce fresco alle famiglie, un prodotto importante per la prevenzione di molte malattie". "I prodotti ittici pescati nei nostri mari - spiega la rappresentanza agricola - sono un alleato prezioso della prevenzione". "La sua carne - dice Coldiretti - contiene, infatti, acidi grassi omega-3, utili per combattere l'infiammazione, prevenire le malattie cardiovascolari, proteggere il fegato e migliorare lo sviluppo neurologico". "Il pesce azzurro, alici, sardine, sgombri - spiega Coldiretti Pesca - rientra addirittura nella lista stilata dalla Comunità europea dei cosiddetti "functional food", quei cibi che hanno dimostrato efficacia nel contrastare le malattie correlate al regime alimentare". Il pesce , per il suo contenuto di sali minerali, come fosforo, iodio, selenio, zinco, rame e ferro, e vitamine A, D, e del gruppo B, è raccomandato - segnala inoltre Coldiretti - nelle donne in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini". "A pesare sulla disponibilità di pesce sono però - sostiene ancora Coldiretti - le difficoltà che la Flotta Italia ha attraversato negli ultimi anni, peraltro - rileva l'organizzazione agricola - acuite dall'aumento spropositato dei costi, gasolio in primis con un pieno per un peschereccio di medie dimensioni che è arrivato a costare oltre 16mila euro".

(ANSA).

