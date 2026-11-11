(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Coldiretti e Unaprol accolgono positivamente la notizia dell'avvio della procedura europea per riconoscere le specificità della coratina. Le organizzazioni in una nota - evidenziano che all'intervento stavamo lavorando da mesi e che deve essere adottato il prima possibile. "Un passo avanti importante, che non deve - sottolineano - però trasformarsi nell'ennesimo rinvio". Le due organizzazioni rassicurano i produttori che non ci sono blocchi generalizzati alla raccolta e alla produzione, "ma che continueranno a vigilare per tutelare i produttori".

"Al centro della questione - informano Coldiretti e Unaprol - c'è il limite minimo di steroli fissato dall'Unione europea a 1.000 mg/kg (Regolamento Ue 2022/2104), sostanze naturalmente presenti nell'olio d'oliva". "Una soglia - aggiungono - che non tiene conto delle nuove evidenze scientifiche e degli effetti dei cambiamenti climatici e che rischia di penalizzare anche oli autentici e di qualità come la coratina, varietà tipica della Puglia, naturalmente caratterizzata da valori inferiori e particolarmente ricca di polifenoli antiossidanti".

"Va risolta - commenta David Granieri, vicepresidente di Coldiretti e presidente Unaprol - una volta per tutte questa situazione generata da anni di complicazioni all'interno del Consiglio oleicolo internazionale (Coi), un ente che troppo spesso si è dimostrato lento, farraginoso e incapace di affrontare tempestivamente le reali esigenze produttive, prestandosi a veti e manovre geopolitiche a danno del Made in Italy. Per questo chiederemo al ministro dell'Agricoltura di fare in modo che ci sia un presidio italiano più attento e che garantisca meglio gli interessi nazionali, rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi". (ANSA).

