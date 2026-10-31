(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Vale oltre 30 milioni di euro, tra cucina, intaglio e campi tematici, la "zucca economy" legata ad Halloween, sulla scia di una moda nata negli Stati Uniti.

A rilevarlo è un' analisi Coldiretti diffusa in occasione delle iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia dedicate al simbolo di Halloween, con esposizioni delle varietà locali, iniziative dedicate alla biodiversità, dimostrazioni di intaglio, momenti di approfondimento gastronomico e laboratori per i più piccoli per raccontare tutte le proprietà benefiche "di uno dei prodotti più salutari dell'autunno", sottolinea l'organizzazione agricola.

La produzione italiana di zucca, secondo le prime stime Coldiretti su dati Istat, quest'anno dovrebbe superare i 110 milioni di chili, con una flessione del 15% rispetto all'anno precedente, ma con una qualità che resta alta. Sono invece circa 6mila gli ettari coltivati a zucca in Italia, concentrati soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, seguite da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana. ll prezzo medio al dettaglio - secondo l'analisi Coldiretti - si attesta quest'anno intorno ai 2-3 euro al chilo, "ma può arrivare - aggiunge la rappresentanza agricola - a raddoppiare o triplicare quando il prodotto viene venduto già sbucciato e tagliato". (ANSA).

