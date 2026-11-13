(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare con una donazione di generi alimentari, rinnovando un gesto di attenzione e vicinanza verso le persone che vivono in condizioni di difficoltà. Lo comunica Banco alimentare annunciando la 30ª edizione della La Colletta Alimentare, in programma domani, sabato 14 novembre e patrocinata dal Quirinale. L'edizione 2026 vede protagonisti oltre 160.000 volontari, riconoscibili dalla tradizionale pettorina arancione e presenti nei supermercati per invitare i cittadini a donare alimenti a lunga conservazione. I prodotti raccolti saranno distribuiti attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare, tra queste mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada, che raggiungono complessivamente più di 1.700.000 persone in difficoltà nel Paese.

"Desideriamo - dichiara Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare- esprimere al presidente Mattarella la nostra più sincera gratitudine per aver voluto rinnovare anche quest'anno la sua partecipazione alla Colletta Alimentare. È un gesto che ci incoraggia e che richiama il valore di una responsabilità condivisa verso chi ha più bisogno. In questa trentesima edizione vorremmo che la Colletta fosse riconosciuta sempre di più anche come un gesto di pace, in un tempo segnato da conflitti, tensioni e contrapposizioni, scegliere di donare e di prendersi cura di qualcuno che magari non conosciamo significa costruire un legame, riconoscere nell'altro una persona e contribuire concretamente al bene comune.". (ANSA).

