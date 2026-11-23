La XV edizione di Gelato Day avrà come Gusto dell'Anno "Fantasia d'Europa", un viaggio tra i sapori, le tradizioni e le materie prime del continente, affidato alla creatività dei maestri gelatieri.. L'iniziativa celebrativa della Giornata europea del gelato artigianale del 24 marzo, riconosciuta dal Parlamento europeo il l 5 luglio 2012, compie 15 anni.

Il percorso verso l'edizione 2027 - informa una nota - è iniziato il 19 novembre a Palazzo Metternich, sede dell'Ambasciata d'Italia a Vienna, durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. A firmare la ricetta ufficiale del Gusto dell'Anno sarà il vincitore del concorso indetto da Artglace (Confederazione delle associazioni dei gelatieri artigiani della comunità europea) a Sigep World, in programma a Rimini Fiera dal 23 al 27 gennaio 2027.

La domanda di partecipazione al concorso "Fantasia d'Europa" sarà disponibile sul sito ufficiale www.gelato-day.com, insieme alle informazioni e alle modalità di adesione. Il gusto selezionato sarà al centro di coni, coppette e iniziative in Italia e in Europa il 24 marzo 2027. "Il Gelato Day - afferma Domenico Belmonte, presidente di Artglace - non è soltanto una ricorrenza nel calendario, è il risultato di un progetto europeo costruito con impegno, passione e spirito di collaborazione.

A quindici anni dal riconoscimento del Parlamento europeo, desideriamo rendere omaggio a chi ha creduto in questa iniziativa e a tutti i gelatieri che, ogni giorno, custodiscono e rinnovano un patrimonio di conoscenze e tradizioni. Il nostro obiettivo è rafforzare il riconoscimento del valore professionale, culturale ed economico della gelateria artigianale".

