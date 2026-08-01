- ROMA - Col caldo da bollino rosso di questi giorni e in generale negli incontri conviviali estivi crescono le occasioni di mangiare crudo, a fornelli spenti, o i sapori delle cotture alla brace. A Roma lo chef Dino De Bellis, alla guida della cucina "L'Ozio Ristora" sopra l'insegna-cult del del quartiere Talenti "Lo zio d'America", propone un'esperienza gastronomica contemporanea e immersiva che permette di incontrare il crudo e le preparazioni della braceria nello stesso piatto. Ogni portata nasce essenzialmente dallo stesso ingrendiente, raccontato in due diverse modalità, "due letture della percezione di un gusto senza mai tradirne l'identità" assicura lo chef De Bellis. Una sorta di confronto giocoso sulle possibili valorizzazioni di materia prima nella selezione "nature" e nella trasformazione a fiamma viva che coinvolge ogni ingrediente del menu, che sia carne o pesce ma anche le linguine e il risone del pastificio contadino Mancini oppure la paella e persino l'anguria.



L'appuntamento "Crudo & fuoco", apprezzato anche da giovanissimi amanti della buona tavola, si ripeterà ad ogni stagione con l'ortofrutta del momento e il sorprendente gioco esplorativo dei contrasti di temperatura, texture e sapori. Il successo dell'evento estivo dell'inedito format tematico ha confermato l'attenzione alla qualità della materia prima di questa insegna della Capitale e un percorso sempre più riconoscibile dello chef De Bellis sulla cucina alla brace, con le linguine braciate con ragù di triglia e Lardo di Colonnata Igp best seller insieme alla paella con fumetto di pesce e peperoni. Il risultato è un percorso gastronomico che rilegge con intelligenza e sensibilità tecnica il comfort food, valorizza la tradizione gastronomica con piccole aggiunte di aromatizzanti naturali come la lavanda o la polvere di caffè per una cucina contemporanea e multisensoriale, a basso contenuto di sale.

