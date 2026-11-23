(ANSA) - ROMA, 23 NOV - C'è il lavoro di migliaia di imprenditrici agricole dietro le clementine distribuite nelle piazze italiane in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Torna la campagna promossa da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d'Italia e Fidapa Bpw Italy. A ridosso del prossimo mercoledì le clementine offerte dalle aziende associate a Confagricoltura e Confagricoltura Donna saranno distribuite per sostenere la raccolta fondi destinata ai centri antiviolenza dei territori di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto.

L'iniziativa, inserita nella campagna delle Nazioni Unite "Orange the World", nasce nel 2013 dopo il femminicidio della giovane Fabiana Luzzi, uccisa in un agrumeto di Corigliano Calabro. Da quella tragedia, Confagricoltura Donna ha tratto un impegno che prosegue ancora oggi: contrastare la violenza di genere sostenendo i Centri antiviolenza e promuovendo autonomia, inclusione sociale e indipendenza economica come strumenti fondamentali di rinascita e di riscatto.

"La sensibilizzazione sul tema della violenza di genere - dichiara Paola Giovannini Pasti, presidente di Confagricoltura Donna- passa anche attraverso la riduzione del gender gap e la costruzione di una società più equa, obiettivo che richiede l'impegno condiviso di istituzioni, imprese e cittadini". Anche quest'anno i Club di Soroptimist International d'Italia saranno presenti nelle piazze per la distribuzione delle clementine solidali e la raccolta fondi a favore dei Centri antiviolenza, "impegno che assume un valore particolare nel 2026, Anno internazionale delle agricoltrici", aggiunge la presidente Lucia Taormina. (ANSA).

