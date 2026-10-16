(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Sono 33 milioni i turisti (di cui 18,5 stranieri, in crescita del 3% rispetto al 2025) che da inizio anno hanno scelto vacanze, che tengono insieme natura, cultura ed enogastronomia. A comunicarlo è Confagricoltura con le due giornate del Forum di Agriturist che quest'anno si è tenuto a Rimini, in due location distinte: la Tenuta del Monsignore, che ha ospitato una giornata di lavori dedicata ai soci, e il Ttg-Travel experience, l'esposizione internazionale sul turismo che si chiude oggi alla Fiera Rimini.

L'organizzazione fornendo il dati riporta che nell'ambito del segmento economico di studio "gli agriturismi italiani, oltre 25mila, la fanno da padrone grazie alla loro posizione, che permette di muoversi agevolmente tra zone naturalistiche, borghi storici, zone archeologiche ed esperienze enogastronomiche".

Confagricoltura segnalala inoltre che il 62% degli agrituristi è alla ricerca di centri storici da visitare; il 12% di parchi naturali e aree protette; l'11% sceglie le botteghe artigiane; l'8% cantine, frantoi, 'strade' del vino e dell'olio. I dati di Isnart - riportati dall'organizzazione agricola - confermano invece che il flusso di visitatori che sceglieranno un agriturismo è destinato a crescere: "da inizio settembre le strutture del settore già registrano un livello di prenotazione per i mesi di novembre e dicembre prossimi, in media, del 35%".

(ANSA).

