(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Confagricoltura chiede alle istituzioni interventi urgenti per ripristinare la regolarità dei trasporti così da tornare al più presto alla normalità, per gli agricoltori, già vessati dagli effetti del clima e dal caro carburante, e per i consumatori". La richiesta arriva con una nota dell'organizzazione agricola a commento dei blocchi dei trasporti. "Siamo di fronte - aggiunge la confederazione - a una paralisi che mette a rischio l'interesse collettivo. Ogni giorno perso significa altro cibo distrutto, altro reddito bruciato e nuove opportunità regalate ai produttori stranieri. Il tempo è scaduto, servono risposte immediate, prima che i danni diventino irreparabili".

"I blocchi degli autotrasportatori, ancora in corso in numerose regioni del Sud Italia, stanno - prosegue Confagricoltura - mettendo in ginocchio le imprese agricole, con danni economici che rischiano di diventare irreversibili". "Numerosi produttori sono costretti - segnala la rappresentanza agricola - a distruggere insalate, zucchine, melanzane, pomodori e altri ortaggi e frutta di stagione". "Nelle stalle - aggiunge Confagricoltura - il latte resta fermo per giorni, senza essere ritirato e conferito ai caseifici. In alcuni casi, i produttori sono costretti a destinarlo all'alimentazione degli animali, svalutando completamente un prodotto che dovrebbe generare reddito. I prodotti freschi sono altamente deperibili e non si può attendere un giorno di più". "Sono a rischio - conclude l'organizzazione agricola - il reddito delle imprese agricole, la tenuta occupazionale e il futuro di interi territori. E se i prodotti italiani non arrivano ai supermercati, a pagare sono anche i consumatori, con ripercussioni sulla disponibilità e sui prezzi degli alimenti". (ANSA).

