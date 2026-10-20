(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il Masaf ha autorizzato Agea all'uso dei residui di spesa, stimati in circa 11 milioni di euro da Confagricoltura e che vanno a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con cui sono stati finanziati gli indennizzi a sostegno delle filiere frutticole della pera e del kiwi per i danni causati dagli eventi climatici e fitopatologici avversi registrati nel 2024. E' quanto si legge in una nota di Confagricoltura. "La misura, commenta Confagricoltura, avrebbe avuto ancora maggiore efficacia se fosse stato superato il regime de minimis che comprime eccessivamente gli importi dei singoli aiuti". Confagricoltura ricorda che "gli 11 milioni sbloccati oggi erano originariamente destinati a copertura delle perdite subite dal comparto della pera e del kiwi a causa del clima nel 2024, ma il loro trasferimento integrale non è stato perfezionato per effetto dei limiti imposti dal regime degli aiuti di Stato allora vigente (Quadro temporaneo Ucraina), che non ha consentito la liquidazione di sostegni economici oltre il 31 dicembre 2024". "Il via ministeriale - spiega la confederazione agricola - consentirà ad Agea di riallocare le risorse residue sempre ai comparti pere e kiwi, a integrazione delle richieste di indennizzo presentate dalle aziende a valere sull'annualità 2023 e che a causa del superamento dello stanziamento disponibile, pari a 23 milioni di euro, erano state riconosciute soltanto in quota parte". La liquidazione degli importi integrativi ai beneficiari non comporterà la presentazione di una specifica istanza, in quanto Agea procederà con un'assegnazione automatica delle risorse disponibili sulla base delle domande già istruite con esito positivo per l'annualità 2023. (ANSA).

