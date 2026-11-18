(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Rendere compatibili produttività, qualità alimentare e sostenibilità economica in uno scenario segnato da profondi cambiamenti demografici, territoriali e climatici. E' la direzione del Manifesto dell'Agricoltura del futuro presentato oggi a Firenze da Confagricoltura, insieme a Invernizzi Agri Lab della Sda Bocconi.

Il documento, si spiega in una nota, è frutto del lavoro avviato a maggio a Milano per costruire una visione di lungo periodo per l'agricoltura italiana ed europea. Il percorso proposto punta a creare condizioni concrete affinché le imprese agricole possano investire e durare. Al centro, la capacità di continuare a produrre reddito, alimenti di qualità e valore per i territori. Preparare le imprese agricole italiane al 2050 significa agire oggi su tutela delle risorse, innovazione, ricambio generazionale, governance e remunerazione del lavoro agricolo.

La prima sfida è demografica: la popolazione mondiale raggiungerà 9,7 miliardi nel 2050, con una crescita diseguale tra le aree del pianeta. Triplicherà la percentuale degli over 65 e la quota di popolazione urbana aumenterà ad oltre il 70%.

C'è la questione climatica: si prevede un riscaldamento di oltre 2 gradi nel 2050, con conseguenze sull'agricoltura. Per Confagricoltura, l'adattamento deve essere programmato attraverso un continuo miglioramento della gestione agronomica dei suoli, infrastrutture idriche, sistemi previsionali e strumenti di gestione del rischio. La struttura del sistema agricolo italiano è destinata a mutare: se si confermeranno gli attuali trend di calo del numero di aziende e delle superfici, entro il 2050 potremmo attenderci una consistente riduzione del numero di imprese, però di maggiore dimensione. Grande attenzione al ricambio generazionale e al rischio di abbandono nei territori più fragili. Da qui la necessità di facilitare l'ingresso dei giovani, l'accesso alla terra e al credito, il ricambio generazionale nelle imprese e la formazione di lavoratori qualificati. Anche la tutela di suolo, biodiversità e paesaggio deve trovare forme credibili di riconoscimento economico. "Il Manifesto ci dice che al centro c'è l'impresa agricola, quella vera, quella professionale, che investe, assume, esporta, innova - afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - L'azienda agricola del 2050 è un'impresa che conosce e governa il proprio valore, collabora con altre imprese senza perdere la propria identità, accede alle tecnologie come infrastruttura, è protagonista della transizione ecologica". (ANSA).

