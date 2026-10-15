(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Comprendiamo le ragioni della protesta degli autotrasportatori e rispettiamo il loro diritto a manifestare il proprio disagio, ma occorre evitare che la protesta finisca per penalizzare produzioni che per loro natura non possono attendere. Le mobilitazioni in corso in questi giorni stanno già producendo conseguenze pesanti per il comparto agricolo, che si trova ad affrontare le stesse criticità che pesano sul comparto degli autotrasportatori". Lo dichiara il presidente di Confcooperative Agroalimentare Raffaele Drei in merito alle manifestazioni di protesta in corso in diverse regioni del Sud Italia che vedono gruppi di autotrasportatori e agricoltori creare veri e propri blocchi alla circolazione delle merci. "Agricoltori e trasportatori - aggiunge Drei - sono parte della stessa filiera e non devono trovarsi su fronti opposti. Oggi più che mai è bene che essi si sentano alleati e chiedano insieme risposte concrete, senza che le difficoltà di un settore ricadano su un altro. Chiediamo pertanto che venga sempre garantita la circolazione di prodotti ortofrutticoli freschi e deperibili che non possono attendere ai margini delle strade. Frutta e verdura hanno tempi di conservazione limitati, siamo ancora nel pieno di alcune importanti campagne di raccolta e i prodotti vanno portati nei centri di frigoconservazione e lavorazione in tempi estremamente rapidi. Ritardi nelle consegne possono compromettere la qualità dei prodotti e vanificare il lavoro svolto dalle aziende agricole durante un'intera stagione produttiva". "È giusto - conclude - rivendicare i propri diritti ma occorre farlo evitando di colpire settori produttivi che vivono analoghe situazioni di disagio. Serve responsabilità da parte di tutti". (ANSA).

