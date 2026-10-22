(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Fare del tartufo un ambasciatore di Gubbio: è questo il filo conduttore della 45ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei Prodotti Agroalimentari, presentata a Roma al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla presenza del sottosegretario Masaf Patrizio Giacomo La Pietra e in programma dal 30 ottobre al 1° novembre e dal 6 all'8 novembre a Gubbio (Perugia). La rassegna è anticipata giovedì 29 ottobre con 'inaugurazione della Temporary Truffle Exhibition: una mostra fotografica dedicata al bosco, alla cerca e alla cavatura del tartufo, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta del rapporto tra uomo, ambiente e tradizione. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente durante le giornate della manifestazione. La mostra ha ricevuto per la prima volta il patrocinio del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tra gli appuntantamenti dell'evento il progetto Le Eccellenze Eugubine, giunto al quarto anno, dedicato alla riscoperta delle ricette e delle tradizioni locali. Accanto agli appuntamenti gastronomici, la mostra proporrà incontri dedicati al bosco, alla biodiversità, alla tutela forestale, all'innovazione agricola e alle prospettive dei giovani nelle aree interne. Previste le proposte di Tartufo Street Food. "La Mostra del Tartufo - afferma il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci - è un appuntamento che appartiene alla storia e all'identità di Gubbio, ma che continua a rinnovarsi e a guardare al futuro. Il tartufo è una delle nostre grandi eccellenze, ma il suo valore va oltre la dimensione gastronomica, è un'opportunità per promuovere la città, sostenere le imprese e valorizzare un patrimonio fatto di storia, paesaggio, saperi e tradizioni". (ANSA).

