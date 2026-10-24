(ANSA) - PESCARA, 24 OTT - Una piattaforma personalizzata di intelligenza artificiale per aziende agricole che consente di gestire insieme il campo, la burocrazia e i conti, dove l'agricoltore, da computer o telefono, anche tramite Telegram, può monitorare h24 la situazione aziendale. Si chiama 'SophiaTerra' e ha conquistato il primo posto al Premio Top of the PID 2026 nell'ambito 'Casi di utilizzo innovativi'.

All'ottava edizione, il Top of the PID è il premio di Unioncamere e rete dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio che dà visibilità ai migliori progetti di trasformazione digitale di micro, piccole e medie imprese.

'SophiaTerra' - candidata attraverso il PID della Camera di Commercio Chieti Pescara - è stata sviluppata dall'azienda agricola biologica di Giovanni Battista Obletter e collaudata sui 49 ettari di terreno fra Cepagatti, Pianella e Moscufo, in provincia di Pescara, dove produce olio extravergine Bio DOP Aprutino Pescarese, pasta di grano Senatore Cappelli e farine biologiche con grani antichi. Tra le altre funzioni, la piattaforma compila il quaderno di campagna elettronico, dal 1° gennaio 2027 obbligatorio per chi usa prodotti fitosanitari; stima i contributi della PAC, segnala bandi e indica le finestre meteo adatte ai trattamenti.

Giovanni Battista Obletter, nato a Chieti classe 1996, ha coniugato la tradizione ereditata dal nonno, imprenditore agricolo scomparso 25 anni fa, con le più avanzate tecniche innovative. "Un agricoltore passa troppe ore su carte, portali e scadenze. Ho costruito SophiaTerra per restituire quel tempo al campo e alla vendita: numeri e regole li gestisce Sophia, le decisioni restano all'imprenditore. Questo premio è un riconoscimento per tutta l'agricoltura abruzzese che sceglie di innovare" commenta Obletter. I prossimi passi saranno la costituzione di una società dedicata e la sperimentazione presso altre aziende del territorio.

La premiazione si è svolta ieri a Roma nel giorno di apertura di "Maker Faire Rome - The European Edition", evento dedicato all'innovazione negli spazi del Gazometro Ostiense, per tre giorni aperto con oltre 400 stand tra startup, imprese, università e centri di ricerca. Qui SophiaTerra presenta la piattaforma ai visitatori nel proprio stand, assegnato come parte del premio. (ANSA).

