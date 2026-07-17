- Coop avvia il concorso "Storie a tavola" aperto a soci e consumatori, invitando a inviare, fino al primo settembre 2026, racconti, aneddoti, ricette che rappresentano un cibo connesso a un momento della vita sia di ieri che di oggi o magari di domani. I tre premiati vinceranno un soggiorno a Torino in occasione del Salone del Gusto 2026 dove si svolgerà anche l'evento di premiazione (dal 24 al 27 settembre). Un concorso che, nelle intenzioni di Coop, possa rappresentare il rapporto che lega gli italiani al cibo come valore e possa contribuire a non disperdere il patrimonio culturale della cucina degli italiani, peraltro riconosciuta Patrimonio Unesco alla fine del 2025.



Il concorso è parte integrante del progetto "La Tavola del Tempo", sei puntate di un vodcast on air da settembre in cui la storia d'Italia dal secondo Dopoguerra si intreccia con la tavola degli italiani e con il ruolo svolto da Coop nell'intercettare e spesso anticipare i cambiamenti. Sei conversazioni con esperti e cultori di cibo quali l'agronomo Antonio Pascale, Camilla Baresani, Tessa Gelisio, la chef Chiara Pavan, Paolo Vizzari e l'antropologo Marino Niola.

