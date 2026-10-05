(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Riuniti all'Avana i partecipanti al progetto della Cooperazione Italiana 'CubaFruta' che ha promosso la filiera produttiva dell'ananas e dell'avocado nei quattro comuni rurali di Matanzas. Il progetto "è un esempio concreto della cooperazione tra Italia e Cuba, basata non solo su risorse finanziarie, ma anche su rapporti istituzionali, scambio di conoscenze, fiducia e lavoro comune" ha detto l'ambasciatrice d'Italia, Simona De Martino, aprendo il workshop di presentazione dei risultati, a cui hanno partecipato produttori e produttrici, responsabili delle decisioni, governi comunali, università e istituzioni scientifiche coinvolte nell'iniziativa. Diversi partecipanti hanno sottolineato come uno dei principali risultati sia stato lo scambio di saperi e conoscenze tra i comuni di Los Arabos, Colón, Calimete e Jagüey Grande. In particolare, è stato sottolineato, come sia stato fondamentale per i risultati raggiunti da CubaFruta il ruolo delle donne. In questo senso, la direttrice dell'Aics a L'Avana, Silvia Fuligni, ha evidenziato come l'iniziativa abbia promosso l'uguaglianza di genere attraverso processi di formazione, una maggiore partecipazione delle donne negli spazi decisionali e lo sviluppo di nuove opportunità economiche, come le 'Case della Frutta' create nei quattro comuni interessati.

A CubaFruta hanno collaborato Aics L'Avana, l'Istituto di Ricerche in Frutticoltura Tropicale, il Ministero dell'Agricoltura di Cuba, il Gruppo Imprenditoriale Agricolo, l'Istituto di Ricerche per l'Industria Alimentare con il finanziamento della Cooperazione Italiana (Ministero degli Esteri) con il supporto del Ministero del Commercio. (ANSA).

