(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Nonostante il lieve ma costante miglioramento fatto registrare negli ultimi anni, il numeri di incidenti legati all'utilizzo dei mezzi agricoli è ancora drammaticamente elevato, così come sono alti i costi in termini umani, sociali ed economici". Lo ha detto il presidente della Copagri Tommaso Battista intervenendo oggi al convegno "Sicurezza dei trattori", organizzato da Federacma al Cnel.

"Basti pensare che, come emerso durante i lavori, nel quadriennio 2023-26 si è registrata - ha aggiunto il presidente Copagri - una media di ben 132 decessi l'anno causati da incidenti agricoli, per ben tre quarti dei casi riconducibili al ribaltamento o allo schiacciamento dei mezzi; tale rilevante incidenza, certamente non trascurabile, dà l'esatta misura di quanta strada ci sia ancora da fare in termini di sicurezza dei lavoratori".

"Per sgombrare il campo da equivoci è bene chiarire - ha proseguito Battista - un punto, la quasi totalità di queste tragedie è riconducibile alla mancanza di prevenzione e di adeguate protezioni, nonché al fatto che il parco macchine agricole italiano sia in assoluto il più vetusto e inquinante dell'Ue con un'età media quasi trentennale". Il presidente Copagri ha sostenuto inoltre che a suo "è prioritario continuare a puntare sugli incentivi per svecchiare il parco macchine agricole e lavorare a un piano strutturale di rottamazione dei mezzi obsoleti".

"Sul versante della sicurezza - ha infine rilevato il presidente - non è più derogabile il superamento dello stallo politico che sta bloccando da un decennio l'avvio del sistema delle revisioni dei mezzi, condizione imprescindibile per invertire l'attuale preoccupante situazione che vede circolare nel Paese quasi 700mila trattori privi di sistemi anti-ribaltamento e 1,2 milioni di mezzi senza neanche le cinture di sicurezza". (ANSA).

