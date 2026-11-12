(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Anche nel 2025, l'agroalimentare italiano ha confermato la sua straordinaria capacità di tenuta e di crescita, continuando a rappresentare un pilastro fondamentale dell'economia del Belpaese, nonostante le tante difficoltà legate alle tensioni internazionali, all'instabilità dei mercati, al caro prezzi e ai cambiamenti climatici; tali importanti risultati devono tradursi, però, in benefici concreti per i produttori agricoli, stretti da tempo nella morsa tra gli aumenti dei costi di produzione e il calo dei prezzi riconosciuti". Lo ha detto il presidente della Copagri Tommaso Battista intervenendo alla presentazione del Rapporto Ismea sull'agroalimentare italiano 2026.

"Particolarmente significativo - ha aggiunto il presidente - è il primato europeo dell'agricoltura italiana per valore aggiunto, che nel 2025 ha superato i 43 miliardi di euro, così come la crescita degli investimenti agricoli, che hanno superato i 13 miliardi di euro". "Il Rapporto Ismea - ha proseguito Battista - conferma, inoltre, una tendenza in atto da tempo, i consumatori, italiani e internazionali, sono sempre più attenti a temi come la qualità, la sicurezza, la tracciabilità e il legame autentico con il territorio; in questo senso, la crescente attenzione verso i prodotti biologici e le produzioni a Indicazione Geografica non rappresenta una moda passeggera, ma un'opportunità strategica per valorizzare l'identità e la distintività del nostro agroalimentare". "A fronte di ciò, la vera sfida - ha concluso - è trasformare questo valore aggiunto reputazionale in un maggiore ritorno economico alle aziende".

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