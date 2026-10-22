(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "L'odierno intervento dell'esecutivo sui carburanti rappresenta una risposta attesa e importante alle gravose difficoltà con le quali sono da tempo costretti a confrontarsi i produttori agricoli del Paese, stretti nella morsa tra il calo dei prezzi all'origine e i sensibili rincari dei principali input produttivi, spinti in particolare dagli incrementi del costo del gasolio, dell'energia e dei fertilizzanti". Lo dichiara il presidente della Copagri Tommaso Battista a seguito dell'approvazione di uno schema di decreto-legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.

"I 60 milioni di euro di contributi a fondo perduto, stanziati dal governo per consentire alle imprese agricole di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, rappresentano certamente - aggiunge Battista - una boccata di ossigeno per l'agricoltura ma è ora fondamentale che la messa a terra di tali risorse avvenga il più rapidamente possibile; in tal senso, fanno ben sperare le tempistiche individuate nel decreto, in base al quale Agea definirà modalità e termini per la trasmissione della documentazione entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto, in moda da provvedere al pagamento entro i successivi trenta giorni". Il presidente Copagri commenta inoltre che "il problema è che per arrivare a tale risultato si è deciso di sacrificare le risorse originariamente stanziate per il credito d'imposta sui fertilizzanti, i cui costi nel frattempo stanno continuando a levitare". Conclude dicendo che "di particolare importanza, poi, sono le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni circa l'imminente intervento del Viminale per assicurare la libera circolazione e la fornitura delle merci" (ANSA).

