- Via libera del consiglio di amministrazione di Coprob Italia Zuccheri a un pacchetto di incentivi che vanno a riconoscere un premio agli agricoltori soci-conferenti che entro il mese di settembre decideranno di sottoscrivere l'impegno di coltivazione per il prossimo anno.



L'iniziativa è adottata - informa una nota - a poco più di 20 giorni dall'avvio della campagna bieticolo saccarifera. Le linee guida del piano industriale prevedono il raggiungimento della quota di coltivazione di 25 mila ettari per il 2027 e la piena funzionalità per la lavorazione dei due impianti di Minerbio e di Pontelongo (attualmente attivo solo per il confezionamento).



La campagna promozionale 2027 prevede per le offerte di coltivazione dal 1° agosto al 30 settembre un premio sul futuro prezzo 2027 e uno sconto ai soci sul seme venduto dalla cooperativa, oltre alle analisi gratuite di terreno e nematodi per soci Sqnpi e Bio, con la possibilità di generare fino a 150 euro di beneficio. E' segnalato un buon inizio della stagione 2026 in corso "che per quanto concerne il settore biologico - sottolinea Coprob Italia Zuccheri - ha confermato un'ottima Plv peso e polarizzazione, con punte di resa di 4-5 mila euro per ettaro seminato". La cooperativa aggiunge che anche la campagna di raccolta "convenzionale", appena iniziata, sta comunque proiettando elementi di soddisfazione con buone concentrazioni di saccarosio nella singola bietola con punte di polarizzazione anche oltre il 18%. (ANSA).

