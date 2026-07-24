(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Con oltre 1,5 milioni di alveari, l'Italia si conferma tra i principali Paesi europei per patrimonio apistico. La produzione nazionale di miele è stimata in circa 44 mila tonnellate. E' quanto emerge con Honey Cost - Analisi di contesto e risultati economici dell'apicoltura italiana. Biennio 2023-2024, nuovo Rapporto realizzato dal Crea, Centro Politiche e Bioeconomia, con il contributo del Centro Agricoltura e Ambiente per gli approfondimenti su clima, patogeni e salute delle api.

Il report, accreditato come "prima indagine statistica realizzata in Europa sui costi aziendali delle aziende apistiche", registra che nel settore, accanto a una presenza diffusa di piccoli operatori, c'è un'apicoltura professionale più strutturata, spesso basata sul nomadismo, sulla qualità del prodotto e su una crescente attenzione alla sostenibilità.

Gli analisti sottolineano in particolare che le 769 aziende rilevate dall'indagine Honey Cost raccontano un settore in evoluzione, dove competenze, ricambio generazionale, biologico e capacità di innovazione diventano fattori sempre più importanti per affrontare un contesto complesso.

Con lo studio emerge inoltre che il valore strategico dell'apicoltura convive con una sostenibilità economica ancora delicata, e la produzione di miele non è sufficiente, da sola, a descrivere la tenuta delle aziende, con una resa media che è di circa 19 kg per alveare nel biennio, una produttività che si attesta intorno a 186 euro per alveare e una redditività che rimane inferiore a 65 euro per alveare.

Complessivamente la produzione nazionale di miele, stimata in circa 44 mila tonnellate, recupera rispetto al biennio precedente, ma resta esposta a forti incertezze. "I costi di produzione, con un costo economico totale vicino a 9,7 euro/kg (comprensivo del costo del lavoro) confermano - commentano gli analisti - che la competitività del miele italiano dipende sempre più dalla capacità di trasformare qualità, origine e servizi ecosistemici in valore riconosciuto dal mercato".

(ANSA).

