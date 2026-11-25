Con 204 miliardi di euro di fatturato, il 12,5% del valore aggiunto e il 13,3% dell'occupazione manifatturiera, l'industria alimentare e delle bevande si conferma nel 2025 un pilastro dell'economia italiana, terza nell'Ue per giro d'affari e valore aggiunto complessivo.

È quanto emerge dal quarto Rapporto del Centro Politiche e Bioeconomia del Crea, realizzato nell'ambito della Rete nazionale della Pac, secondo cui il valore aggiunto del comparto cresce dell'8% a prezzi correnti (+1,4% in termini reali), mentre gli occupati salgono a 464 mila unità (+0,8%), in controtendenza rispetto al resto della manifattura.

Nel dettaglio, il fatturato alimentare segna +5,4% a fronte di una flessione dell'1,4% per le bevande, comparto quest'ultimo che guida però la produttività con 128 mila euro per occupato contro i 68,5 mila dell'alimentare, che salgono a 83,8mila escludendo prodotti da forno, e gli 81,9 mila della media manifatturiera.

Sui mercati esteri l'agroalimentare italiano viaggia a due velocità: se l'export alimentare cresce del 6,6% raggiungendo i 49,5 miliardi di euro, quello delle bevande arretra del 2,7% fermandosi a 12 miliardi, penalizzato dal calo di vino e alcolici. Battuta d'arresto anche negli Stati Uniti, dove le vendite agroalimentari scendono del 4,2% (a 7,55 miliardi) complice l'aumento dei dazi nella seconda metà dell'anno. Nel complesso, i prodotti trasformati e le bevande Made in Italy toccano i 45,8 miliardi (+2,9%, pari al 74,4% del totale), trainati dalla seconda trasformazione (+9% circa, specie dolciari, caffè torrefatto e prodotti da forno), con Germania (7 miliardi), Usa (6,54 miliardi), Francia e Regno Unito a concentrare quasi la metà dell'export.

Sul fronte imprenditoriale a fine 2025 le aziende attive calano dell'1,3% scendendo a 57.546 unità, ma aumentano le società di capitale (+1,9%) a conferma di una maggiore strutturazione del comparto. A livello territoriale, mentre Lombardia (19,1%) ed Emilia-Romagna (18,9%) guidano l'export alimentare e il Nord concentra la quota maggiore di addetti e fatturato, il settore mostra un peso decisivo sull'occupazione manifatturiera del Mezzogiorno, arrivando al 21,3% nel Sud e al 30,5% nelle Isole.

