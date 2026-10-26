(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - Sono stati 73 gli apicoltori che hanno partecipato, con 167 campioni, alla 23/a Sagra del miele e dei suoi derivati, svoltasi nel fine settimana a Châtillon.

Le commissioni di assaggio, composte da tredici esperti iscritti all'Albo nazionale degli analisti sensoriali del miele, di cui otto provenienti da fuori Valle, hanno valutato i campioni e decretato i vincitori delle sei categorie in concorso: millefiori di alta montagna, millefiori di montagna, rododendro, tiglio, tarassaco e castagno. Il comitato organizzatore ha inoltre deciso di assegnare un attestato di merito per miele di melata di abete, quattro per mieli di lampone, due per mieli di pomaceae (Sorbo montano e Sorbo degli uccellatori), una per ciliegio e uva ursina. L'evento è stato organizzato dal comune di Châtillon, in collaborazione con l'Associazione consorzio apistico della Valle d'Aosta.

"Con oltre 600 apicoltori e circa 6700 alveari, la Valle d'Aosta esprime una produzione diversificata, frutto delle competenze e del lavoro dei nostri produttori. Il concorso e le iniziative della sagra permettono di far conoscere questa ricchezza e di avvicinare il pubblico, soprattutto le nuove generazioni, al valore dell'agricoltura e al suo ruolo nella tutela dell'ambiente montano", ha dichiarato l'assessore all'agricoltura, Speranza Girod. (ANSA).

