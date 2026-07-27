(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Trend in crescita per il preaffettato del Culatello di Zibello Dop: nei primi sei mesi del 2026 il Consorzio di Tutela ha immesso sul mercato 527.457 vaschette, con un incremento dell'8,2% rispetto alle 487.628 dello stesso periodo dell'anno scorso. In crescita anche il numero di culatelli destinati alla specifica lavorazione, saliti da 16.178 a 17.789 (+10%), "una quota - sottolinea l'organismo di tutela - che rappresenta oggi il 41,7% dell'intera produzione della Dop, contro il 36,8% del primo semestre 2025. I culatelli totali avviati alla produzione nel semestre sono stati invece 42.661, in leggera flessione (-3%) rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso, che avevano però fatto registrare un balzo del +12,8%.

Nel 2025 il Consorzio di tutela, che riunisce 20 produttori - aveva immesso sul mercato 1,06 milioni di vaschette destinando al preaffettato 34.392 culatelli, pari al 41,5% dell'intero volume, per un fatturato al comparto superiore ai 12 milioni di euro. "Una crescita - segnala il consorzio - che assume ancora più valore se si guarda al decennio: nel 2015 la produzione destinata all'affettato era ferma al 4,6% del totale, con 71mila vaschette prodotte". (ANSA).

