(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 OTT - Il 13 e il 14 ottobre prossimi Termoli ospiterà la 'Festa nazionale del cuoco' organizzata dall'Unione italiana cuochi. L'iniziativa è stata presentata oggi a Campobasso nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Molise. "Un appuntamento - ha detto l'assessore alle Politiche agricole, Salvatore Micone - che accenderà i riflettori di tutta Italia sulla nostra terra. Non parliamo di un semplice evento ricreativo, ma di un simposio di altissimo rilievo che mette al centro i maestri della cucina, veri custodi del patrimonio culturale ed economico italiano. Il Molise non sarà un semplice spettatore passivo o una cornice scenografica.

Il nostro agroalimentare sarà l'asse portante e il motore dell'evento. Per le aziende regionali, che operano ogni giorno in regime di qualità certificata, si apre un canale di promozione diretta e di contatti commerciali senza precedenti".

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