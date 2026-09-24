(ANSA) - MILANO, 24 SET - Si chiama 'Le ricette per la guarigione e il benessere' il volume realizzato da Academia Barilla con Eras Society Italy che mira a migliorare la nutrizione delle persone che subiscono interventi per aiutare la loro guarigione completa.

Il protocollo Eras (letteralmente Enhanced Recovery After Surgery) ha dimostrato che rispetto a un digiuno prolungato dopo gli interventi - che porta il corpo a smantellare i muscoli e causa una estrema debolezza - la ripresa di una giusta nutrizione entro 24 ore contribuisce a un recupero più rapido.

Ideali sono pasti proteici, con preparazioni facili e digeribili.

Questo volume - presentato al congresso nazionale Eras Italia P.O.I.S (Perioperative Italian Society) lo scorso 16 e 17 settembre a Verona - contiene 28 ricette suddivise in tre sezioni: preparazione all'intervento, ripartire dal piatto e dopo la dimissione.

"L'intervento chirurgico, per quanto mininvasivo e robotico - ha spiegato Marco Catarci, Presidente di ERAS Italia - POIS -, altera inevitabilmente l'anatomia e determina una risposta infiammatoria -. Ridurre questa risposta rende il decorso post-operatorio il più liscio e fluido possibile. Inoltre, il protocollo ERAS è assolutamente green: superando il vecchio concetto di digiuno prolungato ed evitando giorni di infusioni endovenose, si torna a mangiare precocemente sfruttando la via naturale".

"Abbiamo lavorato fianco a fianco con i professionisti medici, imparando a tradurre ogni indicazione clinica come la consistenza giusta, la quantità di proteine e la facilità di masticazione in piatti che restassero piacevoli da mangiare" ha spiegato Marcello Zaccaria, Executive Chef di Academia Barilla, che ha sviluppato le ricette: si va da preparazioni per iniziare la giornata, come lo yogurt greco con crema di arachidi e frutta secca a piatti proteici come l'insalata di pollo e soia, a ricette ad alta intensità energetica come mezzi rigatoni con crema di parmigiano e scorza di limone, bocconcini di filetto di manzo al pepe verde con spinaci e il polpettone di tacchino con uova e formaggio.

Il volume sarà disponibile presso le strutture ospedaliere che aderiscono al protocollo Eras e nell'area riservata ai soci del sito di Eras. (ANSA).

