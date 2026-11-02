Oltre un miliardo di euro "per rafforzare le filiere produttive nazionali, sostenere i comparti in difficoltà e favorire il ricambio generazionale in agricoltura. Sono le risorse previste daColtivaItalia, il provvedimento presentato dal Governo Meloni un anno e mezzo fa in Parlamento e arrivato in queste ore alla fase conclusiva dell'approvazione in Senato". Così ai microfoni di RTL102.5 il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sottolineando che si tratta di un intervento che destina risorse a settori come quello dell'olio d'oliva, delle carni rosse e alle filiere entrate in crisi.

Il provvedimento dovrebbe ricevere l'ok definitivo mercoledì 4 novembre.

"Il nostro è il governo che nella storia della Repubblica ha investito più risorse nel settore agricolo e nel settore della pesca", ha affermato il ministro, evidenziando gli oltre 150 milioni di euro messi a disposizione dei giovani che vogliono intraprendere l'attività agricola ma non dispongono delle risorse o della terra necessarie per partire. "È il più grande intervento della storia repubblicana sul settore agricolo", ha sottolineato Lollobrigida, spiegando che l'obiettivo è offrire risposte non soltanto alle esigenze del presente, ma anche creare le condizioni strutturali per rafforzare un settore fondamentale per la sicurezza alimentare e per la tutela del territorio.