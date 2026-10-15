(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Imparare a mangiare bene non significa solo conoscere i principi della nutrizione, ma soprattutto acquisire la capacità di fare scelte quotidiane consapevoli. È da questa premessa che prende vita Pea, Piattaforma di educazione alimentare, il nuovo strumento digitale sviluppato dal Crea con il Masaf, presentato ufficialmente in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2026.

L'iniziativa nasce per rispondere a un'emergenza educativa e sanitaria non più rinviabile. Secondo i dati di OKkio alla Salute, in Italia quasi tre bambini su dieci tra gli 8 e i 9 anni sono in eccesso ponderale, più del 25% non consuma frutta o verdura quotidianamente e oltre un terzo mangia legumi meno di una volta a settimana. Di fronte al progressivo allontanamento dai principi della Dieta Mediterranea, la scuola si conferma il luogo d'elezione per trasformare le evidenze scientifiche in comportamenti virtuosi.

Rivolta ai docenti della scuola dell'obbligo, Pea mette a disposizione percorsi didattici declinati su quattro fasce d'età (dai 6 ai 16 anni). Ogni modulo, strutturato secondo le Linee guida del Crea e i principi di sostenibilità di Fao e Oms, offre schede, attività pratiche da svolgere in classe e compiti a casa, valorizzando il ruolo centrale della famiglia. I temi spaziano dalla biodiversità alle etichette alimentari, fino alla riduzione degli sprechi, intrecciando le scienze con la storia, l'ambiente e la cittadinanza. Un esempio concreto è il lavoro sulla stagionalità: si parte dai laboratori cromatici per i più piccoli, per arrivare all'analisi dell'impronta ecologica e dei cambiamenti climatici con gli studenti più grandi. Concepita come un ecosistema dinamico, la piattaforma permetterà agli stessi insegnanti di interagire, proponendo nuovi temi e contribuendo all'evoluzione continua del progetto. (ANSA).

