(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il progetto Gelaterie Ambasciatrici del Gelato Italiano, dopo il primo riconoscimento assegnato a Sacro Gusto di Bari. approda in Lombardia.

A entrare nella rete nazionale promossa da Città del Gelato, insieme a "Firmato dagli Agricoltori Italiani", marchio di Filiera Agricola Italiana, con il supporto di Coldiretti e dei partner della filiera, è L'Iseo di Triuggio nella provincia di Monza e della Brianza, guidata dalla chef gelatiera Federica Colombo.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta ieri presso la gelateria lombarda. L'iniziativa si inserisce nel percorso delle "Eccellenze Contadine" di Città del Gelato nata con l'obiettivo di rafforzare il legame tra agricoltura, territorio e produzione artigianale, promuovendo l'utilizzo di ingredienti provenienti da filiere agricole italiane trasparenti e tracciabili.

Se Bari, sottolineano i promotori in una nota, ha rappresentato la nascita della prima Gelateria Ambasciatrice del Gelato Italiano, la tappa lombarda segna una nuova fase del progetto, in cui il gelatiere diventa interprete del territorio attraverso ricette che valorizzano materie prime italiane e identità locali.

"Con le Gelaterie Ambasciatrici del Gelato Italiano stiamo costruendo una rete nazionale che mette in relazione il mondo agricolo e quello dell'artigianato, creando valore per entrambi", sottolinea Giovanni Carucci, presidente di Città del Gelato. "Dopo Bari, l'arrivo in Lombardia dimostra che il progetto può diventare un modello replicabile in tutta Italia. E conclude: "Federica Colombo interpreta il proprio mestiere con ricerca, sensibilità e attenzione alla qualità: questo è lo spirito che vogliamo promuovere". (ANSA).

