(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Succhi di frutta e verdura in crescita dell'8,5% l'anno in valore, bevande funzionali avviate al raddoppio nei prossimi sette anni e vini dealcolati attesi a +11% da qui al 2030. È lo scenario mondiale tracciato a Bevertech, l'appuntamento a Fiera Milano Rho assieme al Simei, dove gli esperti delle diverse filiere del beverage hanno analizzato i nuovi trend di consumo. Dal confronto emerge un messaggio chiaro: oggi dissetare non basta più; a orientare le scelte d'acquisto è sempre più la funzione specifica del prodotto, fattore che sta spingendo il comparto a ripensare formati, occasioni di consumo e soluzioni tecnologiche.

"Il gusto rimane fondamentale - ha spiegato Cinzia Menchise di Unione Italiana Food - ma oggi il consumatore davanti allo scaffale si chiede che cosa può dargli questa bevanda". I succhi, ad esempio, si stanno affrancando dal momento esclusivo della prima colazione per inserirsi in nuovi rituali quotidiani, seguendo le direttrici della salute e della sostenibilità. Un caso emblematico arriva dal Giappone, dove il succo di pomodoro arricchito con gaba, acido gamma-amminobutirrico dalle proprietà rilassanti, ha raddoppiato consumi e fatturato del segmento in sei anni. Un cambio di paradigma che chiama in causa anche il mondo vitivinicolo. "Dobbiamo smettere di parlare di prodotto e far capire a cosa serve - ha sottolineato Carlo Flamini, responsabile dell'Osservatorio del vino di Unione italiana vini (Uiv) - se non lavoriamo su questa consapevolezza diventa impossibile intercettare i contesti e le occasioni che ci consentono di allargare la base dei consumatori. E questo vale per i No and Low Alcohol ma soprattutto per il vino tradizionale". Una trasformazione dei consumi che impone una svolta sul piano industriale, con la tecnologia che dovrà inseguire l'evoluzione della domanda. (ANSA).

