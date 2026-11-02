Da oggi, 4 novembre "oltre 1 milione di famiglie riceveranno 500 euro attraverso la Carta dedicata a te, per continuare ad acquistare prodotti di qualità, in larga parte provenienti dalle filiere produttive nazionali". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ai microfoni di RTL 102.5, ricordando che la misura, istituita dal governo Meloni con la prima legge di bilancio, ha visto mettere a disposizione oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro a sostegno delle famiglie che non ricevono altre forme di aiuto.

"Con la nuova legge di bilancio abbiamo rifinanziato e stanziato ulteriori risorse" per la carta 'Dedicata a te', "e questo ci ha permesso di raddoppiare il budget a disposizione di chi ne ha diritto e allargare la platea dei beneficiari, che oggi arriva a circa un milione e duecentomila famiglie". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social. "Inoltre - aggiunge -, con questa carta raggiungiamo un altro obiettivo: sostenere le filiere produttive italiane, aiutare i nostri agricoltori e promuovere le nostre eccellenze agroalimentari".

"È una scelta di trasparenza che mette in condizione le famiglie di avere circa un mese di spesa gratuito», ha spiegato il ministro, sottolineando anche lo sconto del 15% ottenuto dalla distribuzione sugli acquisti effettuati dai possessori della carta. I beneficiari vengono individuati sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare, attraverso il lavoro congiunto di Inps e Comuni, e possono acquistare prodotti di prima necessità, freschi e freschissimi, prodotti caseari e altri beni provenienti dalle filiere nazionali. Per chi è già in possesso della carta e mantiene i requisiti, è previsto l'accredito automatico di 500 euro il 4 novembre e un secondo accredito di 500 euro nel mese di aprile.

"Quest'anno siamo riusciti a ottenere un intervento in finanziaria che ci ha permesso di dare 1.000 euro in 6 mesi alle famiglie beneficiarie", ha aggiunto Lollobrigida. "Chi invece accede per la prima volta alla misura riceverà una comunicazione, dovrà recarsi all'ufficio postale per ritirare la carta e attivarla entro la metà di dicembre attraverso un primo acquisto", ha concluso il ministro.

Da ColtivaItalia oltre un miliardo per filiere e ricambio generazionale

Oltre un miliardo di euro "per rafforzare le filiere produttive nazionali, sostenere i comparti in difficoltà e favorire il ricambio generazionale in agricoltura. Sono le risorse previste daColtivaItalia, il provvedimento presentato dal Governo Meloni un anno e mezzo fa in Parlamento e arrivato in queste ore alla fase conclusiva dell'approvazione in Senato", ha detto ancora Lollobrigida sottolineando che si tratta di un intervento che destina risorse a settori come quello dell'olio d'oliva, delle carni rosse e alle filiere entrate in crisi.

Il provvedimento dovrebbe ricevere l'ok definitivo mercoledì 4 novembre.

"Il nostro è il governo che nella storia della Repubblica ha investito più risorse nel settore agricolo e nel settore della pesca", ha affermato il ministro, evidenziando gli oltre 150 milioni di euro messi a disposizione dei giovani che vogliono intraprendere l'attività agricola ma non dispongono delle risorse o della terra necessarie per partire. "È il più grande intervento della storia repubblicana sul settore agricolo", ha sottolineato Lollobrigida, spiegando che l'obiettivo è offrire risposte non soltanto alle esigenze del presente, ma anche creare le condizioni strutturali per rafforzare un settore fondamentale per la sicurezza alimentare e per la tutela del territorio.