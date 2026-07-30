(ANSA) - CAGLIARI , 30 LUG - La Sardegna si arricchisce di cinque nuovi Pat. Sono inseriti nell'elenco dei Prodotti agroalimentari Tradizionali la pietanza Cauli a frori soffocau, ovvero il cavolfiore soffocato, il Condimento alla salicornia, l'Impanada di Thiesi, il pane Bistoccu di Montresta, il grano storico Murru, espressioni dello straordinario patrimonio agroalimentare e della biodiversità dell'Isola.

La Sardegna da 274 prodotti passa a 279 Pat. "Tra i nuovi ingressi c'è una ricetta, simbolo di sostenibilità e diversità bioculturale e che omaggia l'iscrizione della Cucina Italiana a patrimonio immateriale dell'umanità da parte di Unesco: Cauli a frori soffocau", sottolinea Roberto Pisano delegato per Cagliari dell'Accademia Italiana della Cucina che ha condotto su sua spinta la ricerca assieme alla sua Consulta.

A condurre gli studi è stata Alessandra Guigoni, antropologa culturale e vicedelegata della Delegazione cagliaritana. "Il Caulia a frori soffocau o è una ricetta semplice e gustosa - spiega Guigoni - gli ingredienti principali sono cavolfiore e olive in salamoia, olio, aglio, cipolla, cotti in tegame con coperchio con destrezza. Il cavolfiore deve risultare morbido dentro e croccante fuori. È una ricetta vegana e salutare".

Tra i Pat della Sardegna sono state inoltre integrate le schede della Testa in cassetta con la Conca in Cascetta di Samugheo, del Casizolu con il Casu longu di Samugheo e infine della tipica salsiccia di maiale aggiungendo la squisita Loba di Samugheo, espressione delle tante produzioni agroalimentari di questo paese ricco di prodotti tipici e di valenti artigiani del cibo. (ANSA).

