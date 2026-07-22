- Si moltiplca sugli scaffali la proposta delle paste alternative per un' offerta che risponde ai nuovi bisogni dei consumatori e una gamma che va dai multicereali, all' integrale, senza glutine, di legumi, di mais, riso a quelle di grano duro, ma addizionate di proteine o vitamine per un un valore al retail che nel 2025 ha toccato i 247 milioni di euro e un consumo a retail di pasta di semola integrale, di farro, di kamut e di legumi che ha raggiunto le 51.432 tonnellate per un valore di 122 milioni di euro.

La pasta di semola di altri grani si attesta invece su 7.266 tonnellate per un valore di 27 milioni di euro, mentre la pasta di semola senza glutine è quella che registra una maggiore crescita con 18.041 tonnellate (+5,6% a consumo) ed un valore di 98 milioni di euro (+7,7% a valore). A comunicarlo è Unione italiana food.

L'associazione, nel presentare il trend economico, segnala la stima che ogni anno i pastai italiani investono mediamente il 10% del loro fatturato in ricerca e sviluppo, per migliorare la qualità dei prodotti, per un totale del comparto pari a 500 milioni di euro.

Unionfood ricorda inoltre il consumo italiano pro capite della pasta è di di 23,1 kg annui per un totale di 1.730.121 tonnellate di pasta consumate nel 2025 a livello nazionale. E' segnalato che per oltre 1 italiano su 3 la pasta deve essere un alimento versatile e innovativo e per più di 1 italiano su 2 la pasta del futuro conoscerà nuove tipologie con farine o ingredienti alternativi, sarà conservata in packaging ecologici e vedrà l'aggiunta di nuovi formati.



"La pasta - commenta Margherita Mastromauro, presidente dei pastai di Unione Italiana Food è una e molteplice. In Italia siamo i custodi della tradizione ma non rinunciamo a sperimentare perché fa parte del nostro patrimonio alimentare e anche la pasta ha accompagnato nel tempo il cambiamento dei nostri stili di vita. Il suo successo nel mondo è dovuto proprio a questa sua versatilità nell'adattarsi a ingredienti diversi e a sposarsi con innumerevoli abbinamenti, riuscendo ad intercettare tendenze alimentari, culturali e sociali". (ANSA).

